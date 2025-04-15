فرّط ممثل الوطن (التعاون) في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا2، بعد خسارته من مضيّفه الشارقة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الشارقة، في إياب دور نصف نهائي البطولة.بدأ التعاون اللقاء بداية مثالية إذ شن عدة هجمات، وأضاع سلطان مندش الانفرادة الأولى في الدقيقة الأولى، بعد أن سدد كرة مرت بجوار القائم، وبعدها بدقيقة فقط انفرد موسى بارو ولم يستفد من خروج الحارس عادل الحوسني ليلعبها خارج المرمى، وتحصل مهاجم التعاون روجيرو مارتينيز على ركلة جزاء تقدم لها القائد أشرف مهديوي، لكن الحوسني تصدى لها لتضيع فرصة التقدم.ومن ثم بدأ ردّ الشارقة وكانت أولى الهجمات عن طريق كمارا أبعدها الحارس عبدالقدوس لركلة زاوية، ومن ثم تسديدة ماركوس وتصدى لها عبدالقدوس مجدداً.وفي الشوط الثاني تراجع أداء التعاون واعتمد مدربه محمد العبدلي على الهجمات المرتدة، ولم تسنح إلا فرصة واحدة لم يتعامل مندش معها كما يجب، وفي الوقت بدل الضائع تمكن عثمان كمارا من إحراز هدف للشارقة مستفيداً من الكرة المرتدة من عبدالقدوس (د:90+4)، ومن ثم أضاف التونسي فراس بالعربي الهدف الثاني بعد تسديدة قوية على يمين عبدالقدوس (د:90+9)، لينتهي اللقاء بفوز الشارقة بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل الشارقة لنهائي دوري أبطال آسيا2، متفوقاً بمجموع اللقاءين 2/ 1، ويضرب موعداً في النهائي مع المتأهل من لقاء ليون السنغافوري وسيدني الأسترالي الذي سيقام غداً (الأربعاء).