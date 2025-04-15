منذ أن استضافت المملكة لأول مرة عام 2021، الحدث الرياضي البارز «فورمولا1»، وحتى النسخة الرابعة العام الماضي 2024، تركت بطولة سباق جائزة السعودية الكبرى stc لـ«فورمولا1»، أثراً لا يُنسى، وذكريات خالدة في جدة، تجسّدت فيها الإثارة والتحدي على أسرع حلبة شوارع في العالم، بما تحمله من أسماء لامعة، تألقت أمام مئات الآلاف من المشجعين، لتصبح بذلك إحدى أبرز البطولات التي تحتضنها المملكة في تقويمها الرياضي السنوي.وبالحديث عن أول نسخة عام 2021، فقد دوّن البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اسمه كأول فائز على أرض المملكة، بعد صراع محتدم مع الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بُل، الذي حلّ ثانياً، يليه الفنلندي فالتيري بوتاس من فريق مرسيدس في المركز الثالث.وفي 2022، سجّل ماكس فيرستابن فوزه الأول بجائزة السعودية الكبرى STC، متفوقاً على سائق فريق فيراري شارل لوكلير الذي جاء ثانياً، تلاه زميله حينها كارلوس ساينز في المركز الثالث، أما نسخة 2023، فقد شهدت تألق المكسيكي سيرجيو بيريز من فريق ريد بُل، الذي حصد المركز الأول، فيما صعد زميله فيرستابن من المركز الـ15 إلى الثاني، تلاه البريطاني جورج راسل من مرسيدس في المركز الثالث.وفي النسخة الماضية (رابع نسخة على أرض المملكة) التي أقيمت في 2024؛ توّج ماكس فيرستابن بلقبه الثاني في جدة، بعد سيطرة كاملة على السباق، يليه زميله بيريز في المركز الثاني، فيما حل شارل لوكلير من فريق فيراري ثالثاً، لتؤكد حلبة كورنيش جدة، أنها مكان مفضل لماكس فيرستابن، يحمل فيه ذكريات جميلة وخالدة في تاريخه كنجم ورياضي ببطولات «فورمولا1».أما في ما يخص المنافسة بين الفرق المشاركة، فإنها بين ريد بُل ومرسيدس وفيراري تُعد عنصراً أساسياً في متعة السباق وإثارته التي تجذب عشاق «فورمولا1» إلى جدة كل عام، ففي تاريخ البطولة بشكل عام حقق فريق ريد بُل، الذي بدأ مشاركاته في «فورمولا1» عام 2005 ستّة ألقاب عالمية، و122 فوزاً، و103 مراكز انطلاق أول، و99 أسرع لفة، ليؤكد حضوره القوي في كل موسم، أما فريق مرسيدس، الذي تعود جذوره إلى 1954، فحصد ثمانية ألقاب عالمية، وحقق 129 فوزاً، و141 مركز انطلاق أول، و109 أسرع لفة، ما يجعله دائما في دائرة المنافسة.وفي المقابل، يظل فريق فيراري – أقدم الفرق وأعرقها – حاضراً بهيبته التاريخية، فمنذ دخوله البطولة عام 1950، نال 16 لقباً، وحقق 248 فوزاً، و253 مركز انطلاق أول، و263 أسرع لفة، ما يعكس هيمنة تاريخية تضعه في صدارة الفرق الأسطورية في عالم «فورمولا1».حالة من الترقب تسود محبي سباق «فورمولا1»، من جماهير ستحضر المنافسات، أو أخرى تتابعها من خلف الشاشات في سائر أنحاء العالم، إذ ستتجه الأنظار صوب جدة بعد أيام، في خامس النسخ التي تحتضنها المملكة، وتجسّد من خلالها كونها وجهة رياضية عالمية مفضلة لاحتضان نخبة المنافسات الأكثر متابعة وسمعة وأهمية للرياضيين والجماهير ووسائل الإعلام على حد سواء.