أكد رئيس الشؤون التجارية برابطة الدوري السعودي للمحترفين وائل الفايز، أن «الرابطة» تهدف إلى تكريم أبرز النجوم الذين قدموا مستويات استثنائية على مدار الموسم، والاحتفاء بالنخبة التي أسهمت في رفع مستوى التنافس في دوري روشن السعودي، بتخصيص جوائز لستّ فئات رئيسية، وهي: جائزة أفضل لاعب في الموسم، وأفضل لاعب واعد، وأفضل لاعب سعودي، وأفضل مدرب، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المسابقة (الجولة الـ34)، وقال: «جوائز الموسم تمثل إحدى مبادرات الرابطة الهادفة إلى تطوير كرة القدم السعودية وتعزيز مكتسباتها، وهي مناسبة للاحتفاء بالتميز والاحترافية، وتكريم من كان له أثر واضح في إنجاح الموسم». وأضاف: «حرصنا هذا العام على توسيع دائرة التصويت بإشراك العناصر الفنية والإعلامية الأكثر قرباً من تفاصيل المنافسة، ليكون التقييم أكثر دقة وإنصافاً، بما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والمدربون طوال الموسم». وختم حديثه بالقول: «نتمنى التوفيق لجميع المرشحين، ونؤكد أن هذا التكريم هو امتداد لنهجنا في إبراز منجزات القطاع والاعتراف بالعمل الجاد والمساهمة الفعالة في تطوير اللعبة».يُذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت إطلاق جوائز الموسم الرياضي 2024-2025، لستّ فئات رئيسية، وهي: جائزة أفضل لاعب في الموسم، وأفضل لاعب واعد، وأفضل لاعب سعودي، وأفضل مدرب، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وتقرر هذا الموسم إشراك مدربي و«كباتنة» الأندية الـ18 في لجنة التصويت، إلى جانب 18 إعلامياً من نخبة الإعلام الرياضي في المملكة، وتمثل هذه اللجنة الموسعة نقلة نوعية تسهم في ضمان شمولية التقييم وتنوع الآراء من داخل وخارج الملعب، بما يعكس الواقع الفني للموسم بكل دقة، في خطوة تطويرية تعكس حرص الرابطة على تعزيز مبدأ الشفافية والتكامل في عملية التصويت، وتعكس جوائز الموسم التزام الرابطة بتحفيز اللاعبين والمدربين على تقديم أفضل مستوياتهم، بما يسهم في رفع جودة كرة القدم السعودية، ويخدم ركائز إستراتيجية التحول، المتمثلة في توسيع القاعدة الجماهيرية، وزيادة الانتشار، وتعظيم العوائد التجارية للدوري.وكانت «الرابطة» قد أطلقت أخيراً مبادرة «جوائز تصويت الجماهير» وهي مبادرة تفاعلية مستقلة عن جوائز الموسم الرسمية، بهدف تعزيز مشاركة الجماهير وإشراكهم في اختيار نجومهم المفضلين عبر فئات خاصة بهم. وتشمل هذه الفئات مجالات مختلفة تلامس اهتمامات الجمهور، مثل أفضل هدف وأفضل احتفالية وأجمل تصدٍ وغيرها من اللحظات التي صنعت الذكريات خلال الموسم. وتعد هذه المبادرة جزءاً من توجه الرابطة لخلق تجربة جماهيرية متكاملة، وتفعيل دور المشجعين كعنصر أساسي في مشهد كرة القدم السعودية.كما أطلقت إستراتيجيتها للتحول في مطلع 2023، المنبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف جعل الدوري السعودي للمحترفين من بين أقوى وأفضل الدوريات على مستوى العالم. وتركز الإستراتيجية على تمكين المواهب الوطنية، واستقطاب نخبة النجوم الدوليين، وتحسين الحوكمة المؤسسية للأندية، بما يسهم في تطوير بيئة تنافسية جاذبة داخل وخارج الملعب. وتسعى الرابطة من خلال هذه المبادرات إلى بناء إرث كروي مستدام يُسهم في نمو القطاع الرياضي وخدمة الوطن.