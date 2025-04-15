لم يستبعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل أن تشتري السعودية فريقاً خاصاً بها لسباقات فورمولا-1. وقال إن تلك قد تكون الخطوة التالية، بعدما ظلت السعودية ترعى سباقات الفورمولا. وأضاف أنه إذا تم تكوين فريق سعودي من قبل صندوق الاستثمارات السيادية السعودية، أو من خلال إحدى الشركات التابعة للصندوق، فسيبدأ الفريق بضخ أموال للبلاد. وأكد أن لدى المملكة رغبة في امتلاك فريق خاص بها في هذه السباقات، ولذلك لن يدهشه أي إعلان عن فريق سعودي لسباقات فورمولا-1. وكانت المملكة استضافت فعاليات سباق فورمولا-1 في 2021.وقامت شركة أرامكو السعودية العملاقة برعاية فريق إستون مارتن.

وتستثمر السعودية مبالغ ضخمة في تطوير الرياضة. وهي مساعٍ توجت باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المملكة لاستضافة مونديال 2034. وقال الأمير خالد إنه يتمنى أن يرى فريقاً سعودياً في رياضة الفورمولا-1. وقال للصحفيين في مؤتمر مرئي إنه يتمنى أن يتم التعجيل بذلك بطريقة سليمة تضمن نجاح الفريق السعودي.