أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» (IFAB) دعمه الكامل للخطوات التي يتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مجال تطوير التكنولوجيا المستخدمة في التحكيم، حيث سيجري اختبارا جديدا يتمثل في تجهيز الحكام بكاميرات مدمجة على أجسامهم خلال مباريات كأس العالم للأندية 2025. ويهدف هذا الاختبار إلى تقييم إمكانية استخدام هذه التقنية مستقبلاً، فضلاً عن العمل على وضع معايير متطورة لضمان جودتها وسلامتها.الاختبار الجديد، الذي سيكون ضمن نظام تجريبي، سيمكن الجماهير من متابعة لقطات حية للمباريات عبر منصة DAZN، التي تعد المنصة الحصرية للبث في جميع أنحاء العالم، لتكون هذه التقنية نقطة تحول في تعزيز الشفافية والمصداقية في أحداث البطولة.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراء اختبار جديد يتمثل في تجهيز الحكام بكاميرات مدمجة على أجسامهم خلال مباريات كأس العالم للأندية 2025. وستتيح هذه الكاميرات للجماهير مشاهدة لقطات حية وغير مسبوقة من زاوية جديدة، حيث يُتوقع أن تقدم تجربة مشاهدة فريدة لم يسبق أن شهدها الجمهور من قبل.وفي تصريحاته، قال بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا: «نعتقد أن هذه فرصة جيدة لتقديم تجربة جديدة للمشاهدين من خلال صور يتم التقاطها من زاوية لم تُعرض من قبل. كما أن لهذه التقنية فائدة كبيرة في تدريب الحكام، حيث من المهم رؤية ما يراه الحكم أثناء المباريات».وأضاف كولينا أن هذه التقنية ستكون جزءًا من جهود الفيفا المستمرة لتحسين الأداء التحكيمي في البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن رؤية الحكم خلال المباراة ستساهم في تحسين عملية التحليل والتدريب بعد المباريات.وتُعد هذه البطولة هي أول حدث دولي يشهد استخدام كاميرات الحكام في المباريات، مما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير تقنيات التحكيم.منافسات كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، يشارك فيها 32 فريقًا من جميع القارات، على أن تستضيف 12 ملعبًا في 11 مدينة أمريكية مباريات البطولة.