أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق تعديل جديد على قوانين اللعبة خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة، وذلك تماشياً مع التعديلات التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب).ويهدف التعديل إلى الحد من إضاعة الوقت من قِبل حراس المرمى، حيث باتت القوانين، بصيغتها المعدلة، تنص على احتساب ركلة ركنية لصالح الفريق المنافس إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لمدة تتجاوز ثماني ثوانٍ، وذلك بدلاً من احتساب ركلة حرة غير مباشرة كما كان معمولاً به في السابق عند تجاوز ست ثوانٍ.وبحسب الإجراء الجديد، يُظهر الحكم إشارة واضحة بيده لبدء العد التنازلي، الذي يستمر لخمس ثوانٍ، يُمنح خلالها الحارس فرصة لإعادة اللعب، وفي حال لم يقم بذلك، تُحتسب الركلة الركنية للفريق المنافس بشكل مباشر.وفي سياق متصل، كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم، القائمة الرسمية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات البطولة، المقررة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو القادمين، على ملاعب مختلفة في 12 مدينة بأنحاء الولايات المتحدة.وضمت القائمة النهائية 117 حكماً، موزعين بواقع 35 حكماً رئيسياً، و58 حكماً مساعداً، إضافة إلى 24 حكماً لتقنية الفيديو (VAR)، ويمثلون 41 اتحاداً وطنياً عضواً في «فيفا»، وقد تم اختيارهم بعد عملية إعداد موسعة شملت حلقات دراسية تخصصية نظمتها إدارة التحكيم في «فيفا»، بمشاركة حكام من جميع الاتحادات القارية الستة.