أعلن نائب وزير الرياضة بدر القاضي تعاونا منتظرا مع عدد من الشركات البريطانية المتخصصة لإنشاء بعض الملاعب التي ستستضيف منافسات كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وأشار بدر القاضي إلى أن الشركات البريطانية تعتبر من الأفضل عالمياً في تصميم الملاعب ستعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمنشآت الرياضية الخاصة باستضافة المونديال الكبير. وقال: «العمل يجري بوتيرة متسارعة، استعدادا لكأس العالم، ضمن جهود المملكة لتطوير القطاع الرياضي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030».

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2034 أعلنت في وقت سابق عن المدن المستضيفة للبطولة، وهي: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، حيث ستضم تلك المدن 15 استاداً منها 11 ملعباً جديداً.

فيما تقرر أن تشهد البطولة التي ستُلعب بمشاركة 48 منتخباً، خطة للاستضافة تتضمن دخول 10 مدن داعمة للمدن المستضيفة لمباريات المونديال، حيث اشتمل الملف على 72 ملعبا مخصصا للمعسكرات التدريبية ومقري تدريبات للحكام.