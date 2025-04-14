يسعى قائد نادي الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيما لإقناع مواطنه بول بوغبا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. يأتي ذلك بعد أن انتهت فترة إيقاف بوغبا بسبب المنشطات، التي تم تخفيضها من 4 سنوات إلى 18 شهراً، ما يتيح له العودة للمشاركة في المباريات.بوغبا، الذي انفصل عن يوفنتوس بالتراضي، لا يزال دون نادٍ في الوقت الراهن، رغم اهتمام أندية من الدوري الأمريكي الممتاز (MLS) والدوري الياباني. وفي وقت سابق، كانت إدارة أولمبيك مرسيليا قد ناقشت فكرة التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الفرنسي قرر تأجيل الصفقة إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي.بنزيما، الذي شارك مع بوغبا في المنتخب الفرنسي، يأمل في أن يقنع زميله السابق في المنتخب بالانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد. وعلى الرغم من أن بوغبا لا يزال يملك العديد من الخيارات المطروحة أمامه، إلا أن الانتقال إلى الدوري السعودي قد يصبح خيارا مغريا، خصوصا في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المملكة وجذبها لعدد من النجوم العالميين.ويسعى بنزيما إلى ضم مواطنه بول بوغبا إلى صفوف «العميد» خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مستغلاً انتهاء عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة على لاعب يوفنتوس السابق بسبب قضية منشطات.وكشف برنامج «تيليفوت» عبر قناة «تي إف 1» الفرنسية أن بنزيما بدأ خطوات جادة لإقناع بوغبا بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، وسط اهتمام من عدة أندية تسعى للاستفادة من خدماته بعد فسخ عقده مع يوفنتوس بالتراضي.ورغم عودة بوغبا إلى سوق الانتقالات كلاعب حر، لم ينضم النجم البالغ من العمر 32 عاماً إلى أي نادٍ حتى الآن، على الرغم من اهتمام أندية من الولايات المتحدة واليابان بالتعاقد معه، إلى جانب تقارير ربطته بنادي أولمبيك مرسيليا، الذي تراجع لاحقاً عن إتمام الصفقة.ويسعى الاتحاد، متصدر دوري روشن، إلى تعزيز تشكيلته بنخبة من النجوم العالميين، مستفيداً من النجاح الكبير الذي حققته الصيغة الفرنسية داخل الفريق هذا الموسم، بوجود المدرب لوران بلان، وثلاثي الديوك الفرنسية نغولو كانتي، موسى ديابي، وكريم بنزيما، الذي يطمح إلى إتمام صفقة بوغبا لتكون إضافة جديدة في مشروعه الرياضي الطموح.