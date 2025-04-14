في ثاني لقاءات دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في السعودية، نجح منتخب أوزبكستان في العبور للدور قبل النهائي بعد فوزه على الإمارات 3/1 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.وسجل أهداف أوزبكستان كل من: أصيلبيك علييف (هدفين 14 و36)، وسيف الدين سوديكوف (45+5)، في حين أحرز هدف الإمارات الوحيد لاعبه محمد بطي (د: 67).دخل منتخب أوزبكستان اللقاء بقوة، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية لكن تسديدة شوكورللايف جاءت ضعيفة بين يدي الحارس.وتواصلت المحاولات الأوزبكية، حيث سدد حسنوف كرة مرت بجوار القائم من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل علي حسن الجسمي بتصدٍ حاسم ليمنع هدفاً محققاً من سيف الدين سوديكوف، وفي الدقيقة 14 نفذ علييف أصيلبيك ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة بطريقة متقنة، سددها من خارج القدم اليمنى لتستقر في الزاوية اليسرى العليا للمرمى، ولم يتوقف المهاجم المتألق عند هذا الحد، فبحلول الدقيقة 35 أضاف هدفه الخامس في البطولة، مستغلاً عرضية سوديكوف من الجهة اليسرى وحوّلها إلى الشباك، وأضاف سوديكوف الهدف الثالث للمنتخب الأوزبكي من علامة الجزاء (د: 45).وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الإماراتي من تقليص الفارق من كرة ثابتة سددها محمد بطي وتغير اتجاه الكرة لتخدع الحارس الأوزبكي وتسكن الشباك كهدف أول للإمارات (د: 67)، وكان جمشيدبيك رستموف قريباً من تسجيل الهدف الرابع لأوزبكستان في الدقائق الأخيرة، لكن اللقاء انتهى دون تغيير على النتيجة لتتأهل أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي، وتضرب موعداً مع الفائز من مباراة إندونيسيا وكوريا الشمالية.