قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره لمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار على حضوره مباراة المنتخب السعودي للناشئين ونظيره الياباني في دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً، التي أقيمت على ملعب عكاظ بالطائف وانتهت بفوز الأخضر بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي المسابقة.

كما قدم المسحل تهنئته لنجوم الأخضر عبر منصة «x»، إذ غرد قائلاً: «أهنئ أبطال المنتخب الوطني تحت 17 عاماً بتجاوز المنتخب الياباني والتأهل للدور نصف النهائي من كأس آسيا، الذي يأتي بعد تحقيق التأهل إلى المونديال، وأشكر محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار على حضوره ودعمه للاعبين. كل التمنيات بالتوفيق في الدور القادم».

من جانبه هنأ أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم اللاعبين، إذ قال: «أبارك لأبنائنا لاعبي المنتخب الوطني تحت ١٧ عاما التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة منذ ١٩٩٢»، وكذلك قدم شكره للجماهير التي حضرت اللقاء ودعمت الأخضر وساهمت في تأهله، حيث قال: ‏«كل الشكر لجماهير الأخضر في الطائف لدعمها الكبير، وأبناؤنا في انتظار مواصلة دعمكم في نصف النهائي».

يذكر أن مواجهة الأخضر القادمة ستكون أمام الفائز من لقاء طاجيكستان وكوريا الجنوبية، وسيقام لقاء نصف النهائي الخميس القادم الموافق 17 أبريل عند تمام الساعة الخامسة مساءً.