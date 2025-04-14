كلفت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للتايكوندو خلال أعمال الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 40 نادياً من أعضائها وبالأغلبية المطلقة رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة السابق أحمد الصبان لإدارة الاتحاد لمدة لا تزيد على 90 يوماً، بناء على ما نصت عليه اللائحة الأساسية للاتحاد السعودي للتايكوندو، على أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد قبل انتهاء هذه المدة. جاء هذا القرار بعد سحب الثقة وحل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك نظراً إلى عدد من المخالفات الإدارية التي قام بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد للتايكوندو عقاب المطيري، ما أدى إلى توافق الأندية لعقد جمعية عمومية طارئة وبنصاب مكتمل، واتخاذ إجراءات تضمن تحقيق المصلحة العامة وتتفق مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالاتحادات الرياضية.

وأحمد الصبان، الحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، مستشار باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة منذ 2017، بدأ مسيرته في ممارسة رياضة المبارزة عام 1981، وكان لاعباً في «نادي الشباب للمبارزة»، حيث لعب مع المنتخب السعودي للمبارزة في جميع الدرجات، كما لعب على المستوى الدولي حتى أعلن اعتزاله عام 1997، ثم انتقل لممارسة رياضة سباق السيارات في عام 1992، وشارك بالعديد من الراليات المحلية والخليجية والدولية وفاز في بطولة السعودية للرالي كروس عام 2006.

يذكر أن الدكتور عقاب المطيري انتُخب رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو للدورة الأولمبية 2024 - 2028 في 23 جمادى الآخرة الماضي، وذلك بعد فوزه بـ29 صوتاً، بنسبة 52%، خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للتايكوندو، بمشاركة 56 ناخباً. وضمت قائمته علي اليامي بصفته نائباً للرئيس، وعضوية كلّ من: ميسون الصويغ، سهام المسعودي، شمس آل جابر، رياض العتيبي، المعتز شعيب، عاطي السلمي.

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