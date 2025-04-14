انطلقت أعمال دورة البحث والتقصي في مجال المنشطات، التي تستضيفها وزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب، بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، التي تهدف إلى التثقيف، وزيادة الوعي، والبحث والتحليل في هذا المجال.وتشهد الدورة التي تقام في العاصمة الرياض حضور أكثر من 50 مشاركاً، يمثلون 13 دولة ما بين آسيا وأوقيانوسيا، إلى جانب خبراء من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، وعدد من مسؤولي الإنتربول الدولي في الدول العربية والآسيوية.وتأتي إقامة هذه الدورة في المملكة العربية السعودية دعماً للأهداف الدولية الرامية إلى مكافحة المنشطات، كما تعدّ التجربة الثانية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والإنتربول الدولي في إقامة هذا البرنامج على مستوى قارتيّ آسيا وأوروبا، كما ستستمر في دولتي الهند وتايلند.يذكر أن دورة البحث والتقصي في مجال المنشطات ستمتدّ حتى 17 أبريل الجاري، فيما سيستمر هذا المشروع لمدة عامين قادمين، إذ سيشمل عدداً من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وستكون مخصصةً للمنظمات والجهات الأمنية بهدف تعزيز القدرات.