طالب مدرب نادي الفتح جوزيه غوميز، لاعبي فريقه بعدم المبالغه في الانتصار الذي حققه على مستضيفه الخليج بنتيجة 5-1 في المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إذ تناوب على تسجيل الأهداف ماتياس فارغاس (هدفين)، ومراد باتنا، وأمين سباعي، وسفيان بن دبكة، فيما سجّل للخليج اللاعب كوربيليس. وقال: «سنلعب مباراة الاتحاد كأنها نهائي، ومن الآن بدأت التفكير بالطريقة التي سأوجه فيها متصدر الدوري وهجومه القوي»، مضيفاً: «فريقي يحتاج لنقاط المباراة للابتعاد أكثر عن دائرة الهبوط والبقاء مع الأندية الممتازة في دوري روشن»، مختتماً تصريحه بقوله: «يجب علينا عدم المبالغه في الفرحة بعد فوزنا على الخليج والتفكير والعمل الجاد لمواجهة الاتحاد والذي يعتبر اختباراً حقيقياً لقدراتنا»، إذ يسعى الفتح لتعزيز بقائه في دوري روشن والابتعاد عن دائرة الهبوط بعد أن وصل للنقطة 26 في المركز الرابع عشر بعد فوزه الأخير، فيما بقي الخليج عند 33 نقطة في المركز العاشر.يذكر أن فريقي الاتحاد والفتح تواجها في 39 مباراة​ فاز المتصدر في 18 مباراة​ مقابل 10 فيما تعادلا في 11مواجهة، سجل خلالها العميد 79 هدفا​ مقابل 55 هدفا ​ للفتح.آخر 5 مواجهات مباشر:24 نوفمبر 2024: الاتحاد 2 - 0 الفتح​16 مارس 2024: الفتح 2 - 4 الاتحاد​21 سبتمبر 2023: الاتحاد 2 - 1 الفتح​18 مارس 2023: الفتح 1 - 5 الاتحاد​7 أكتوبر 2022: الاتحاد 3 - 1 الفتح ​