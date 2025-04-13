عزز فريق برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الثمين على مضيفه ليغانيس بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب «دي بوتاركي» في مدريد، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة، في المقابل ظل فريق ليغانيس في المركز التاسع عشر برصيد 28 نقطة.وخسر ريال سوسيداد أمام ضيفه ريال مايوركا بهدفين دون رد على ملعب «ريال أرينا» بمدينة سان سبيستيان، ليتوقف رصيده النقطي عند 41 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الضيوف حصيلتهم من النقاط إلى 43 نقطة عند المركز الثامن.وتغلب لاس بالماس على خيتافي بنتيجة (1-3)، على ملعب الأخير في العاصمة الإسبانية، ليصعد إلى المركز 18 عند 29 نقطة، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 39 نقطة في المركز 11.ونجح إسبانيول في تخطي مضيفه سيلتا فيجو بهدفين دون مقابل على ملعب «بالايدوس» بمدينة فيجو، ليصل إلى المركز 14 عند 35 نقطة، ويستقر سيلتا فيغو في المركز السابع عند 43 نقطة.