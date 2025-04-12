اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاما والمقامة حالياً في السعودية، بعد أن نجح منتخب طاجيكستان في حسم صدارة المجموعة الرابعة لصالحه بعد فوزه على إيران 3-1، فيما جاء منتخب كوريا الشمالية ثانياً بعد تعادله مع منتخب عمان بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للناشئين.وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، تفوق منتخب طاجيكستان على نظيره منتخب إيران بنتيجة 3/ 1، وتمكن طاجيكستان من تسجيل هدف مبكر عن طريق ميخروبون أوديلزودا (د: 12)، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب إيران من إدراك التعادل عن طريق أوميد غاراهشوماغلو (د: 52)، ولكن سرعان ما عاد طاجيكستان للتقدم مجدداً وأحرز هدفين عن طريق كل من: أحمدتشون شويف (د: 67)، وعبدالله إبراهيم زودة (د: 89)، لينتهي اللقاء بفوز طاجيكستان، ويحقق فوزه الثاني ويتصدر المجموعة بـ6 نقاط، فيما تلقى إيران الخسارة الثانية ويحتل المركز الرابع بنقطة واحدة.وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، غادر منتخب عمان منافسات البطولة بعد تعادله مع منتخب كوريا الشمالية بهدفين لكل منهما ليتأهل للدور ربع النهائي ولمونديال كأس العالم للناشئين. وشهد اللقاء تقدم كوريا الشمالية أولاً عن طريق كيم يو-جين (د:10)، ومن ثم عادل لعمان أسامة المعمري (د: 64)، وعاد المنتخب الكوري الشمالي للتقدم مجدداً بواسطة وري كانغ-ريم (د: 74)، ولكن عمان أدرك التعادل في الوقت القاتل بواسطة الوليد سلام (90+8)، ليصل منتخب كوريا الشمالية للنقطة الخامسة وفي المركز الثاني، وعمان للنقطة الرابعة وفي المركز الثالث.وبهذه النتيجتين يتربع طاجيكستان على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه كوريا الشمالية برصيد 5 نقاط ليتأهلا للدور ربع النهائي ولمونديال كأس العالم.وبذلك سيلتقي في دور الثمانية كل من: منتخبنا الوطني أمام اليابان، والإمارات أمام أوزبكستان يوم الأحد القادم، فيما يواجه كوريا الجنوبية منتخب طاجيكستان، كما يلتقي منتخب إندونيسيا بمنتخب كوريا الشمالية يوم الإثنين القادم.