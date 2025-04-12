حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على مضيفه فريق الرائد بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الـ 27 لدوري روشن السعودي.بدأ فريق الأهلي اللقاء بداية قوية سعياً لحسمها مبكراً، فيما اعتمد الرائد على الهجمات المرتدة وكاد مهدي عبيد أن يهز الشباك بعد أن سدد كرة أرضية تصدى لها أدواردو ميندي ليبعدها لركلة زاوية، ومن هجمة منظمة لفريق الأهلي تعرض علي مجرشي للإعاقة داخل منطقة الجزاء ليعود الحكم المجري تاماس بوجنار لتقنية الفيديو ويحتسبها ركلة جزاء تقدم لها فرانك كيسيه ويسددها بنجاح في شباك الرائد كهدف أول للأهلي (د: 28).وفي الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه وتمكن من إحراز الهدف الثاني بعد مجهود رائع من فراس البريكان ليلعب كرة عرضية وتصل للمتقدم غابري فيغا ويسددها قوية داخل المرمى كهدف ثانٍ للأهلي (د: 66)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يعود الأهلي لطريق الانتصارات ويحقق فوزه الـ16 ويصل للنقطة 52 وفي المركز الرابع وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث والذي سيلاقي الرياض في هذه الجولة، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ19 وتجمد رصيده عند 18 نقطة وفي المركز الـ18 والأخير وبات قريباً من مغادرة دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه، وسيواجه الأهلي في الجولة القادمة ضيفه الفيحاء، فيما سيحل الرائد ضيفاً على العروبة.