أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح لمدة عامين إضافيين حتى صيف 2027، في خطوة أنهت التكهنات حول مستقبل «الفرعون المصري» مع «الريدز».

لكن لم يكن العقد وحده هو ما جذب الأنظار، بل «الساعة الفاخرة» التي زيّنت معصم «صلاح» خلال مراسم التوقيع، والتي أثارت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.

وفقًا لتقارير صحفية، بما في ذلك ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الساعة التي ارتداها «صلاح» هي من طراز Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium، وهي واحدة من أكثر الساعات تميزًا ونُدرة في العالم.

وتتميز هذه الساعة بتصميمها المعقد الذي يجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تحتوي على آلية «توربيون» الدقيقة التي تُعزز دقتها في قياس الوقت.

كما أن هيكلها مصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن والمتين، مما يجعلها مثالية للرياضيين من أمثال صلاح الذين يقدرون الأداء العالي والفخامة في آن واحد.

وتُقدّر قيمة هذه الساعة بنحو 725 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 950 ألف دولار أمريكي أو نحو 50 مليون جنيه مصري، وهي قيمة تعكس ندرتها وحصريتها.

لكن بعض التقارير على منصة (X) ذكرت أن قيمتها قد تصل إلى 800 ألف دولار أو أكثر، مما يجعلها واحدة من أغلى الإكسسوارات التي ظهر بها «صلاح» حتى الآن.

ساعات «ريتشارد ميل» ليست مجرد إكسسوارات، بل هي تحف فنية تُصنع بأعداد محدودة، وتشتهر العلامة التجارية بتصاميمها المبتكرة التي تجمع بين الخفة، المتانة، والدقة، مما يجعلها الخيار المفضل للرياضيين وأصحاب الذوق الرفيع.

الساعة التي اختارها «صلاح» تُبرز شخصيته كنجم عالمي يجمع بين الأداء الرياضي المذهل والأناقة المميزة.

وتحظى ساعات «ريتشارد ميل» بشعبية كبيرة بين كبار الرياضيين والمشاهير حول العالم، حيث سبق أن ظهر بها عدد من النجوم، منهم، «رافاييل نادال» لاعب التنس الإسباني الشهير، و«جاي زي» مغني الراب الأمريكي، الذي يُعرف بحبه للإكسسوارات الفاخرة، و«فاريل ويليامز» الموسيقي والمنتج الشهير، و«بيير إيميريك أوباميانغ» لاعب كرة القدم الجابوني، الذي يمتلك مجموعة مميزة من هذه الساعات.