أعرب مدرب الاتفاق الوطني سعد الشهري عن رضاه التام بالتعادل أمام الهلال، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إيجو بنادي الاتفاق في الدمام ضمن لقاءات الجولة الـ 27 لدوري روشن السعودي، واصفًا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة بأن التعادل كان نتيجة إيجابية بالنسبة لهم. وأشاد الشهري بأداء فريقه خصوصا في الشوط الأول الذي ظهر فيه بتنظيم دفاعي مميز، وقال: «كنا منظمين أكثر منهم، ولم يتمكن الهلال من صناعة الفرص ونحن أضعنا عددا من الفرص كانت كفيلة بالتقدم».وأشار الشهري إلى أن التغييرات التي حدثت في الشوط الثاني أثرت على أداء الفريق ولعبت دورا كبيرا خصوصا في الجهة اليسرى لفريقه، وقال: «في الشوط الثاني تمكن الهلال من استغلال المساحة ومشكلة التنظيم الدفاعي التي ظهرت وجاء منها هدف التعادل، ولكن فريقنا أضاع فرصا كثيرة في التحولات الهجومية التي كان بالإمكان استغلالها بشكل أفضل». وأضاف: «في النهاية نحن تعادلنا مع فريق قوي ومنافس مثل الهلال وهذه نتيجة مرضية، ونعدكم بأن الفريق سيظهر بشكل أفضل في ما تبقى من مباريات في الدوري».