عاد المنتخب الوطني تحت 17 عامًا أمس (الجمعة) لتدريباته بعد يوم الراحة الذي منحه المدرب للاعبين (الخميس)، في أعقاب مباراتهم ضد منتخب أوزبكستان، ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماريو جورجي، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي. واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب. ويختتم أخضر 17 عامًا مساء اليوم (السبت) تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان مساء يوم الأحد ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا.