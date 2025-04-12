حققت العلامة التجارية لقائد فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، المعروفة بـ«CR7» قفزة قياسية في قيمتها لتصل إلى 850 مليون يورو ما يعادل 3.4 مليار ريال سعودي في عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 325% مقارنة بعام 2020، بحسب صحيفة آس الإسبانية.وجاء هذا التقييم بناءً على دراسة صادرة عن معهد الإدارة والتسويق البرتغالي (IPAM)، الذي اعتمد على مؤشر السمعة الرياضية لتحليل التأثير العالمي لرونالدو، مستندًا إلى 28 متغيرًا موزعة على ستة أبعاد تشمل: الدخل، وسائل الإعلام، الشبكات الاجتماعية، الإنجازات، التأثير الاجتماعي، والتأثير العام.ويبلغ رونالدو من العمر 40 عامًا، ويتقاضى حالياً 200 مليون يورو سنويًا من نادي النصر السعودي، إضافة إلى 150 مليون يورو من عقود الرعاية مع علامات تجارية عالمية مرموقة مثل Nike وTag Heuer وLouis Vuitton. كما يُعد الشخصية الأكثر متابعة عالميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز إجمالي عدد متابعيه حاجز المليار، من بينهم 648 مليون متابع على منصة إنستغرام وحدها.وفي إطار تنويع نشاطاته التجارية، أطلق رونالدو أخيرا علامة جديدة متخصصة في منتجات التغذية الموجهة للتعافي البدني للرياضيين، لتنضم إلى محفظته التجارية الواسعة التي تضم فنادق وعطورًا وملابس ومنتجات صحية. ويعكس هذا التوسع الانتقال اللافت لرونالدو من نجم في الملاعب إلى علامة تجارية عالمية متكاملة ذات حضور وتأثير كبيرين على المستوى الدولي.