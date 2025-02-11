يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره الكويت الكويتي اليوم (الثلاثاء) الساعة 7:00 مساءً على الصالة الخضراء في مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة في لقاء الإياب ضمن مرحلة «البلاي أوف» في بطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة، وفي حال انتصر الاتحاد السعودي في لقاء الإياب على الكويت الكويتي فسيتأهل مباشرة للأدوار النهائية في بطولة أندية غرب آسيا، وإذا كسب الكويت الكويتي نظيره الاتحاد السعودي في لقاء الإياب ستكون هنالك مواجهة ثالثة فاصلة بين الفريقين (الثلاثاء) 4 مارس القادم الساعة 10:00 مساءً على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت.وكان فريق الاتحاد السعودي كسب نظيره الكويت الكويتي (ذهاباً) (الثلاثاء) الماضي بنتيجة 96 /‏87 على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت، ضمن مباريات مرحلة «البلاي أوف».