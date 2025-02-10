حسم فريق الدرعية الصعود بشكل رسمي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للموسم القادم، قبل نهاية دوري الدرجة الثانية بخمس جولات.وحسم الدرعية صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية بعد فوزه مساء اليوم (الإثنين)، على مضيّفه جرش بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ25، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق 17 نقطة عن جرش صاحب المركز الثاني.الجدير بالذكر أن الدرعية هبط إلى دوري الدرجة الثانية موسم 2021 /2022.