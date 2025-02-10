شهدت بطولة غرب آسيا تحت 17 عامًا لكرة القدم للسيدات، التي تقام في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحظات مليئة بالشغف والإصرار، حيث خاض المنتخب السعودي للناشئات مواجهاته الأولى بروح قتالية عالية ضمن أول مشاركة رسمية له في هذه الفئة.بدأت رحلة «أخضر الناشئات» بمواجهة قوية أمام المنتخب الأردني، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون مقابل. ورغم النتيجة، أظهر المنتخب السعودي أداءً واعدًا وقدم لمحات فنية تؤكد تطور مستوى الكرة النسائية في المملكة، بفضل الدعم المستمر من الاتحاد السعودي لكرة القدم وبرامج تطوير الناشئات.بعد هذه البداية، يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة حاسمة ضد المنتخب البحريني يوم 12 فبراير، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة المدربة حلا في تطوير الأداء واستثمار الخبرات المكتسبة من المباراة الأولى لتحقيق نتيجة إيجابية تُسعد الجماهير السعودية التي تقف دائمًا خلف فرقها.من اللافت الحضور الجماهيري الكبير الذي رافق المنتخب في مبارياته، ما يعكس الشغف المتزايد بالكرة النسائية في المملكة. وتواصل الجماهير دعمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاق #أخضر_الناشئات، معبرين عن فخرهم بالمشاركة التاريخية للفريق وتمنياتهم له بالتوفيق في مشواره.وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا ليست فقط تنافسية، بل خطوة إستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الكرة النسائية وتعزيز خبرات اللاعبات في المنافسات الدولية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات.ورغم التحديات التي واجهها الفريق في البداية، يبقى الأمل كبيرًا في تقديم أداء مشرف في بقية مباريات البطولة، مع مواصلة العمل على تحسين المستوى الفني والبدني للاعبات. وختامًا، يواصل «أخضر الناشئات» رحلته في البطولة بطموح كبير، وسط دعم جماهيري ورسمي لا محدود، في مشهد يبرهن على مستقبل واعد للكرة النسائية السعودية.