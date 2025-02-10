أثبتت المهاجمة فانتا كمارا أنها الرقم الصعب في دوري الدرجة الأولى للسيدات، بعد أن واصلت صدارتها لقائمة هدافات الدوري برصيد 36 هدفا، عقب نهاية الجولة الـ14 من المسابقة. أداء كمارا اللافت مع نادي أبها جعلها تفرض نفسها كإحدى أبرز اللاعبات في النسخة الحالية من الدوري.وتأتي في المركز الثاني ديانا مارسيل من نادي سما برصيد 29 هدفا، تليها ميساء جبارة بـ24 هدفا، والبرازيلية إدو بـ23 هدفاً، فيما حلت جيري جوي خامسة برصيد 22 هدفاً.وتواصل كمارا تقديم مستويات مميزة بفضل مهاراتها العالية وقدرتها على التمركز الصحيح في الملعب، مما جعلها المفضلة لدى جماهير نادي أبها وواحدة من أبرز الأسماء التي تضيف الكثير من الإثارة إلى مباريات الدوري.هذا التنافس بين الهدافات يعكس قوة الدوري وتطور الكرة النسائية في المملكة، مع زيادة الإقبال الجماهيري والدعم المتواصل من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المسابقة ورفع مستوى اللاعبات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.فانتا كمارا تواصل كتابة اسمها بأحرف من ذهب في دوري الدرجة الأولى للسيدات، مع طموحات كبيرة لتعزيز رصيدها من الأهداف وتحقيق المزيد من الإنجازات في الجولات القادمة.