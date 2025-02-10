يبحث فريقا الاتحاد والهلال في الجولة القادمة التي تسبق مباراة الكلاسيكو بين الفريقين، أن تكون صفوفهما مُكتملة، قبل هذه القمة المرتقبة في دوري روشن السعودي، التي ستقام على ملعب الإنماء بجدة، يوم السبت 22 من هذا الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ21 من منافسات المسابقة. إذ إن الإيقاف يهدد 8 عناصر أساسيين في الكتيبتين الاتحادية والهلالية بالغياب عن الكلاسيكو، وحصول أحدهم على البطاقة الصفراء في الجولة الـ20 القادمة، والتي يلعب فيها الاتحاد أمام الوحدة، السبت القادم في مكة، والهلال أمام الرياض، يوم الجمعة القادم، يتسبب في غيابه عن الكلاسيكو. والمهددون هم: روبن نيفيز، ومالكوم أوليفيرا، وناصر الدوسري وحسان تمبكتي من الهلال، ونغولو كانتي، وفابينيو، ودانيلو بيريرا، وعبدالرحمن العبود من الاتحاد. فمن ينجو من الغياب عن الكلاسيكو الذي يعد أهم منعطف في الدوري؟