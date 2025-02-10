تحوّلت احتفالات الجماهير بفوز فريق تشيفز في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، إلى مأساة بعد أن قتل شخص وأصيب 21 آخرون في إطلاق وابل من الرصاص خارج محطة قطار شهيرة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري. وقالت قائدة الشرطة ستيسي غريفز في مؤتمر صحفي إن السلطات قبضت على ثلاثة أشخاص ويخضعون للتحقيق في الحادثة التي وقعت خارج محطة قطار يونيون. وأضافت غريفز: إن المحققين لم يتوصلوا بعد لأي دافع وراء الحادثة.وقال رئيس إدارة الإطفاء روس غرانديسون في مؤتمر صحفي إن ما لا يقل عن 22 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية، وتوفي أحدهم.وأوضح أن 15 من الجرحى إصاباتهم خطيرة. وذكرت غريفز أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهم والقبض عليه، ويفحص المحققون مقطعاً مصوراً للحادثة، وفق التقرير الذي نشره موقع فرانس24 الالكتروني.وشهدت الاحتفالات نشر نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون، من بينهم عملاء في مكتب التحقيقات الاتحادي والمكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.وقال فريق تشيفز في بيان إن جميع لاعبي ومدربي وموظفي الفريق الذين حضروا الاحتفال بالفوز بخير. وقال متحدث باسم مستشفى ميرسي كانساس سيتي للأطفال إن المستشفى عالج 12 مصاباً بينهم 11 قاصراً وأصيب تسعة بطلقات نارية.بينما قالت غريفز خلال المؤتمر الصحفي إنه لم يصب أي طفل. وتم نقل ما لا يقل عن خمسة أصيبوا في إطلاق النار إلى المستشفى الصحي الجامعي، بحسب متحدث باسم المستشفى.