أثبتت الفحوصات الطبية أن النجم الفرنسي موسى ديمبلي، لاعب نادي الاتفاق، سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد تأكد إصابته بقطع في وتر العرقوب «أخيلس» في قدمه اليمنى خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الأخدود، هذا الأمر أجبر المدرب سعد الشهري على استبداله في الدقيقة 40 من المباراة، لتتأكد إصابته الآن بالقطع.ديمبلي، الذي سجل هذا الموسم 7 أهداف وفي الموسم الماضي 12 هدفا، سيغيب عن مباريات الاتفاق حتى شهر أكتوبر القادم، ما يعني أن موسمه الرياضي انتهى بسبب هذه الإصابة الخطيرة.غياب ديمبلي سيضع المدرب سعد الشهري في ورطة البحث عن بديل يعوض غياب النجم الفرنسي، خصوصا مع أهمية دوره الهجومي في الفريق، حيث تأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة للاتفاق، الذي يعتمد بشكل كبير على ديمبلي لتحقيق الانتصارات.