قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مستويات مميزة منذ انطلاق منافسات دوري روشن السعودي، من خلال أدائه المميز واللافت داخل المستطيل الأخضر، محققا أرقاما قوية على المستويين الفردي والجماعي، إذ لعب 19 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارا وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات، كما سجل 29 هدفا واستقبل 13 هدفا، محتلاً المركز الرابع. فيما شارك قائد الفرسان ناتشو، والحارس البلجيكي كاستيلس، في جميع دقائق مباريات الدور الأول، ما يؤكد أهميتهما كركائز أساسية في تشكيلة الفريق، إلى جانب محمد أبو الشامات، الذي شارك هو الآخر في أغلب مباريات الفريق.يذكر أنّ أبناء الخبر جمعوا بين الأداء الهجومي الفعال والدفاع الصلب، حيث قدموا توازنًا ملفتًا سواء داخل أو خارج الأرض، ما جعله منافسًا قويًا أمام كافة الفرق.