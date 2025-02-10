أكد لـ«عكاظ» مصدر اتحادي أن أبواب ناديه مفتوحة للنجم الدولي المحترف في صفوف روما الإيطالي سعود عبدالحميد في حال فكر في العودة مجددا للدوري السعودي، مبيناً أن اللاعب يعتبر أحد العناصر المميزة ويملك ثقافة الاحتراف بشكل رائع.وأوضح المصدر ذاته أن لاعباً بحجم وإمكانيات سعود عبدالحميد يستحق اللعب أساسياً، وحالياً يعتبر أحد لاعبي فريق روما الإيطالي، ولكن لم يشارك كثيرا في المباريات مع الفريق الإيطالي منذ انتقاله الصيف الماضي من نادي الهلال إلى روما الإيطالي.وأشار المصدر إلى أن عدم مشاركة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد مع فريق روما الإيطالي سيؤثر على مسيرة اللاعب الذي يحتاجه المنتخب السعودي الذي تنتظره مباريات حاسمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.واختتم حديثه بقوله: «إذا استمر عدم مشاركة سعود عبدالحميد مع فريق روما الإيطالي بشكل فعال، فأتمنى عودته لنادي الاتحاد الذي بدأ مسيرته الكروية من خلاله والمشاركة في دوري روشن السعودي الذي أصبح من الدوريات القوية، واللاعب يعتبر أحد العناصر التي يحتاجها المنتخب السعودي».انفوجرافيكعقد سعود عبد الحميد مع روما الإيطاليمدة العقد مع النادي 4 سنواتبداية العقد أغسطس 2024نهاية العقد أغسطس 2028