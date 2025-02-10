واصل برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك تحطيم الأرقام التهديفية بعدما سجل الفريق 41 هدفًا في أول 11 مباراة من عام 2025، وفقًا لإحصاءات شبكة أوبتا. وبهذا الرقم حقق برشلونة أفضل انطلاقة هجومية له منذ عام 1943، عندما أحرز 42 هدفًا تحت قيادة المدرب خوان خوسيه نوجيس.يعكس هذا السجل الهجومي التحول الكبير الذي أحدثه فليك منذ توليه تدريب الفريق، حيث بات برشلونة أكثر فاعلية أمام المرمى، معتمداً على أسلوب ضغط مكثف وسرعة في التحولات الهجومية. وتألق العديد من اللاعبين في تنفيذ هذه الفلسفة، وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، إلى جانب المواهب الصاعدة مثل فيرمين لوبيز.ويُظهر المعدل التهديفي المرتفع لبرشلونة مدى استعادة الفريق قدرته على اختراق دفاعات الخصوم بفعالية، وهو ما انعكس في الانتصارات الأخيرة التي عززت موقعه في المنافسة على صدارة الليغا. وفي ظل استمرار هذه الوتيرة الهجومية يبدو أن الفريق ماضٍ في استعادة بريقه الذي تراجع في السنوات الأخيرة.