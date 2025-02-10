لك الله يا علي البليهي.. هكذا كان حال عدد كبير من الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتحديداً منصة «X» التي تداولوا عبرها الأخطاء الكارثية التي يقع بها المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي خلال عدد كبير من المباريات الرسمية للزعيم سواء محلياً أو خارجياً، خصوصاً خلال الموسمين الماضي والحالي، ففي هذا الموسم وتحديداً خلال مواجهة الخليج هو من تحمل الهدفين، إضافة للخطأ الكارثي الذي وقع به خلال مواجهة ضمك الأخيرة عندما لم يتعامل مع الكرة كما ينبغي عليه كمدافع دولي ويقوم باستخلاصها بالصورة الصحيحة، بل تعامل برعونة كبيرة وخطفها ديالو مهاجم ضمك وسجل هدف التعادل لفريقه.ولم يكتف كوليبالي بذلك «الكارثي» بل واصل هفواته ورعونته خلال اللقاء تاركاً خانته في قلب الدفاع وتقدم إلى الأمام، ونجح اللاعب ديالو نفسه في إحراز الهدف الثاني لفريقه وسط هفوة لا تغتفر من مدافع دولي.وامتعض عدد كبير من الجماهير الهلالية من الحملة الكبيرة على مدافع المنتخب والزعيم علي البليهي بسبب هبوط مستواه بالآونة الأخيرة، وطالبت ذات الجماهير الذين يطلقون صافرات الاستهجان بصورة كبيرة على البليهي أن تكون مماثلة على «الكارثي» كوليبالي الذي يستحق التعامل حاله حال البليهي كونهما يمثلان قميص الزعيم، وأن لا تكون بينهما تفرقة على الإطلاق.وأضافوا: «الجماهير التي أطلقت الاستهجان على البليهي نريد أن نرى موقفكم تجاه الكارثي الذي لا يزال يواصل هفواته من مباراة لأخرى، ولماذا الصمت عنه؟ في المقابل هناك حملة ضد البليهي قلب الهلال النابض، وغض البصر عن كوليبالي الكارثي».واختتموا ردة فعلهم: "على المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس أن يراجع حساباته في إشراك كوليبالي وركنه على دكة البدلاء حتى لو كان لاعباً دولياً، فذلك ليس عيباً، فمثلما تواجد البليهي وحسان حان دور «الكارثي» ليستعيد لنا مستوياته التي يعرفها العالم أجمع وليس نحن فقط كهلاليين.