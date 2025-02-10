تعرض فريق برشلونة لضربة موجعة بإصابة مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو في كاحله بعد خروجه من مواجهة إشبيلية التي كسبها الفريق الكاتالوني بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني متأثراً بالإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 21، إثر التحام مع لاعب إشبيلية «ساؤول»، ليدخل باو كوبارسي بديلا له.وكشفت صحيفة «آس الإسبانية» أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية اليوم (الاثنين)، لتحديد مدى خطورة إصابته. وأشارت الصحيفة إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى أن أراوخو يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، مما يرجح غيابه لعدة أسابيع، وستحدد الفحوصات درجة التواء الكاحل.