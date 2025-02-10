حقق رباعو نادي العُلا كأس البطولة التمهيدية لرفع الأثقال لفئة الكبار بمجموع 744 نقطة، فيما حل نادي النور ثانيًا بمجموع 681 نقطة، وجاء نادي الخويلدية ثالثًا بمجموع 644 نقطة، ونادي الطرف رابعًا بمجموع 641 نقطة، وحل نادي الهدى خامسًا بمجموع 618 نقطة، وجاء نادي الاتحاد سادسًا بمجموع 617 نقطة، وحل نادي الترجي في المركز السابع بمجموع 557 نقطة، وجاء نادي جدة ثامنًا بمجموع 550 نقطة.وفي منافسات فئة الشباب حقق رباعو نادي العُلا كأس البطولة بمجموع 786 نقطة، فيما حل نادي النور ثانيًا بمجموع 677 نقطة، وحل نادي الخويلدية ثالثًا بمجموع 642 نقطة، وجاء نادي الطرف رابعًا بمجموع 584 نقطة، وحل نادي الاتحاد خامسًا بمجموع 584 نقطة، وجاء نادي العمران سادسًا بمجموع 568 نقطة، وحل نادي جدة في المركز السابع بمجموع 565 نقطة، وجاء نادي الهدى ثامنًا بمجموع 539 نقطة.وفي منافسات فئة الناشئين خطف رباعو نادي النور كأس البطولة بمجموع 727 نقطة، فيما حل نادي العلا ثانيًا بمجموع 677 نقطة، وجاء نادي الخويلدية ثالثًا بمجموع 639 نقطة، ونادي الطرف رابعًا بمجموع 602 نقطة، وحل نادي الاتحاد خامسًا بمجموع 574 نقطة، وجاء نادي الهدى سادسًا بمجموع 564 نقطة، وحل نادي الترجي في المركز السابع بمجموع 562 نقطة، وجاء نادي جدة ثامنًا بمجموع 541 نقطة.واختتمت منافسات البطولة التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا مساء السبت على الصالة الرياضية بنادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة، واستمرت 6 أيام، وشارك بها أكثر من 450 رباعًا يمثلون 20 ناديًا (العُلا، النور، الاتحاد، الخويلدية، الطرف، الهدى، الترجي، العمران، الهلال، الجزيرة، الخليج، الوطني، العدالة، الوحدة، قفار، وج، ضمك، اليرموك، السلام، جدة).وفي ختام المنافسات، توّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، وعضو مجلس الإدارة أحمد العمري، والمدير التنفيذي لاتحاد الأثقال خالد الرحيلي الفائزين بالبطولة، كما قدّم الحربي شكره لإدارة نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة ولإدارة الصالة الرياضية على تعاونهما في إنجاح البطولة وتسخير جميع الإمكانات لتميزها.