بدعم ورعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، سُحبت بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قرعة بطولة جدة لكرة القدم 2025، التي تنطلق يوم 29 شعبان الجاري، وتنتهي في 16 رمضان 1446، بمشاركة عدد من الفرق الرياضية، التي ستتنافس على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية. وتهدف البطولة إلى تعزيز روح الرياضة والتنافس بين المشاركين، وتوفير منصة مثالية للاعبي الفرق لعرض مهاراتهم في أجواء شهر رمضان المبارك.ويشارك في البطولة 16 فريقًا من مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، للتنافس على اللقب، وإثبات مهاراتهم في هذا الحدث الرياضي، والبطولة تعد فرصة واعدة لاكتشاف الأبطال وتوثيق المباريات الرياضية المُميزة.وفي إطار البطولة ستتم مشاركة عدد من اللاعبين القدامى من أبطال كرة القدم السعودية مع الفرق المشاركة في البطولة.