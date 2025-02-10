فتح مدربا الأهلي والنصر يايسله وبيولي ملف مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الفريقين (الخميس) القادم الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن قمة الجولة 20 في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مدربا الفريقين مناورات كروية من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهة.

وحذر مدربا الفريقين اللاعبين من الحصول على البطاقة الصفراء في لقاء الكلاسيكو، إذ يواجه الخماسي الأهلاوي ديميرال، إبيانيز، علي مجرشي، بسام الحريجي، وزياد الجهني، والثلاثي النصراوي عبدالله الخيبري، علي الحسن، وأوتافيو خطر الإيقاف لمباراة واحدة في حال حصولهم على الإنذارات.

وسيستعيد المدرب النصراوي بيولي الثنائي سلطان الغنام وأوتافيو في لقاء الكلاسيكو بعد أن غاب الغنام بسبب تراكم الإنذارات وأوتافيو للإصابة عن مباراة الفيحاء الماضية بالدوري.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما الأهلي يوجد بالمركز الخامس برصيد 38 نقطة في ترتيب فرق الدوري.