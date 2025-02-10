استمر النجم الشبابي اللاعب مصعب الجوير في صناعته للأهداف بتمريراته الساحرة. ووصل الجوير إلى 6 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها هذا الموسم بمختلف المسابقات، بواقع 19 مع الشباب، واثنتين مع فريقه السابق الهلال.

وبحسب موقع «سوفا سكور» لإحصاءات كرة القدم، فإن الجوير هو رابع أكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة في دوري روشن هذا الموسم، بواقع 10 فرص.

وتساوى الجوير بهذا الرقم مع لاعب الهلال رينان لودي، ويأتي خلف الجزائري رياض محرز، والبرتغالي جواو كانسيلو، بواقع 11 لكل منهما، والفرنسي موسى ديابي نجم الاتحاد المتصدر 12 صناعة.