توّج رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة عبدالعزيز جليدان والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع، أمس، الفائزين في بطولة المملكة لفنون القتال المختلطة للفئات الثلاث (ناشئين وشباب وكبار) التي أقيمت على صالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة.

وحقق اللاعب يوسف عقيل ذهبية وزن أقل من 34 كغم لفئة البراعم للأعمار من 12-13 سنة، فيما حقق الفضية اللاعب عبدالله الشريف، والبرونزية اللاعب عبدالعزيز الزهراني، وفي منافسات وزن أقل من 40 كغم حقق ذهبية الوزن مصعب العتيبي، والفضية اللاعب البراء غانم، والبرونزية اللاعب سعود الحربي، وفي منافسات وزن أقل من 48 كغم، حقق الذهبية اللاعب بسام الرشيدي، والفضية اللاعب تيم قستي، والبرونزية اللاعب علي البيتي، فيما حقق اللاعب عمر شاهين الميدالية الذهبية في وزن أقل من 52 كغم، وحقق الفضية اللاعب محمد الزهراني، والبرونزية أحمد عبدالله، وفي ختام منافسات فئة الناشئين حقق ذهبية وزن من 57.1 - 62 كغم اللاعب عبدالرحمن برنجي، والفضية اللاعب نعمة طعمة، والبرونزية اللاعب خالد الحمدان.

وفي فئة الناشئين للأعمار 14 - 15 عاماً، حقق اللاعب جواهر خاسانوف ذهبية وزن أقل من 52 كغم، وحقق فيصل الفرائضي فضية الوزن، والبرونزية اللاعب أُبي الغامدي، وفي منافسات وزن أقل من 57 كغم، نال أنس الزهراني الميدالية الذهبية، فيما حقق يزيد القحطاني الميدالية الفضية، ونال يزن القرشي البرونزية، وفي منافسات وزن أقل من 62 كغم، حقق هشام الأعجم الذهبية، فيما نال الفضية عمر يوسف، والبرونزية خالد عبدالرحمن، وحقق ذهبية وزن أقل من 67 كغم إبراهيم الخويلدي، والفضية اللاعب فارس حامسان، والبرونزية اللاعب خميس سعد، واختُتمت فئة الناشئين بمنافسات أوزان 72.1 إلى 77.1 كغم، وأسفرت عن تحقيق اللاعب معاذ الشعلي الذهبية، والفضية اللاعب عبدالله الشعلان، والبرونزية يوسف رحمة.

وفي منافسات فئة الشباب للأعمار من 16 - 17 سنة، حقق اللاعب أنس الزهراني ذهبية وزن أقل من 52.2 كغم، واللاعب وسام الغامدي فضية الوزن، فيما نال يوسف الريمي ذهبية وزن أقل من 56،7 كغم، والفضية اللاعب عبدالإله القحطاني، ونال عمر عنبة الميدالية البرونزية، وشهدت منافسات وزن أقل من 61.3 كغم، حصول هيف القحطاني على الذهبية، وعبدالرحمن القحطاني على الفضية، وعبدالعزيز الفريح على البرونزية، وحقق اللاعب عبدالإله مير عالم ذهبية وزن أقل من 70.3 كغم، ونال الفضية إلياس الغامدي، والبرونزية اللاعب عبدالله آل سقلب.

وفي منافسات الكبار (18 عاماً وأكبر)، نال اللاعب عبدالإله الفاهوم ذهبية وزن أقل من 52.1 كغم، في حين حقق منصور آل سلطان الفضية، وحصل إياد الغامدي على البرونزية، فيما نال الميدالية الذهبية للوزن أقل من 56.7 كغم اللاعب عبدالله الخضري، والفضية اللاعب محمد سليمان، والبرونزية من نصيب اللاعب سعود العضلي، وفي منافسات وزن أقل من 77.1 كغم نال راباني غابييف الميدالية الذهبية، وحقق عناد باعويضان الفضية، واللاعب خالد صعب البرونزية، أما في منافسات وزن أقل من 83.9 كغم فحقق خليفة الجناحي ذهبية الوزن، ونال عبدالرحمن جناحي الفضية، وحصل عمر الظاهر على البرونزية، وفي نزالات وزن 93 إلى 120 كغم، حقق اللاعب ناصر الصليلي الذهبية، وعبدالله القحطاني الفضية، فيما اختُتمت البطولة في منافسات وزن أكثر من 120 كغم، بتحقيق سهيل القفراشي الميدالية الذهبية، وحصول محمد الصبياني على الفضية، ومحمد حسن على البرونزية.

وفي جوائز أفضل الأندية حقق نادي (فينكس) المركز الأول، و(المقاتل) المركز الثاني، و(أرو) المركز الثالث.

ونال اللاعبون عبدالرحمن برنجي وأنس الزهراني وهيف القحطاني وعبدالإله الفاهوم جائزة أفضل لاعب، كلٌّ في فئته التي شارك فيها.

وأشاد رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان بالمستويات الفنية التي ظهرت في هذه البطولة مقارنة بالبطولات السابقة، مشيراً إلى أنها ستعكس نتائجها الفنية على مستوى ونتائج المنتخب السعودي بتحقيق المزيد من الميداليات في المشاركات القادمة.