تربع نادي النصر على عرش الأندية السعودية والخليجية والعربية والآسيوية، إذ احتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث إجمالي تفاعل حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.وفي تقرير حديث كشف عنه حساب النادي في منصة «X»، أظهر أن إجمالي عدد التفاعلات لأندية دوري روشن السعودي كافة خلال شهر واحد بلغ 108 ملايين تفاعل، حقق النصر نسبة 68% من إجمالي تفاعل الأندية السعودية. هذا الإنجاز يبرز المكانة الكبيرة التي يحتلها النادي في قلوب مشجعيه وفي وسائل التواصل الاجتماعي.كما أوضح الحساب أن القيمة المالية التقديرية لظهور النادي عبر منصاته الإعلامية وصلت إلى 41 مليون دولار، ما يعكس قوة وجوده الإعلامي وتأثيره في السوق الرياضية.إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي القيمة التقديرية لحسابات أندية دوري روشن كافة 62 مليون دولار، يمثل نادي النصر ما نسبته 66% من هذا الإجمالي. يعكس هذا الرقم أهمية النصر كقوة تسويقية في الدوري ويعزز من موقفه كأحد أبرز الأندية في المنطقة.يجسد كل ما سبق نجاح نادي النصر في تحقيق تفاعل قوي وملحوظ مع جماهيره، ما يساهم في تعزيز مكانته في الرياضة السعودية والعربية.