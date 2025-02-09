عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الشباب الخميس القادم ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي، وكان القادسية قد كسب مباراته أمام نظيره الرائد بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة الـ19 ورفع رصيده إلى 41 نقطة محتلاً المركز الرابع في سلم الترتيب.وشهدت تدريبات القادسية، حضور عدد من جماهير النادي بعد إعلان إدارة القادسية فتح تدريبات الفريق، والتُقطت الصور التذكارية بين نجوم الفريق والجماهير الموجودة في ملعب النادي، وحرص لاعبو «بنو قادس» على التقاط الصور مع الأطفال.من جانبها، جددت إدارة النادي عقد المدافع وسام الجهني لاعب الفريق تحت 17 عاماً لكرة القدم، بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي وهذا الموسم، وتأتي هذه الخطوة من أجل المحافظة على مكتسبات النادي والمحافظة على نجوم الفريق وتشكيل قاعدة فنية قوية تخدم القادسية سنوات طويلة، ويعتبر اللاعب وسام الجهني من الركائز الأساسية بالفريق ويتمتع بإمكانات فنية عالية وهو من مواليد 2007.كما تعاقدت إدارة القادسية مع اللاعبين إلياس أبو بكر ومحمد المحسن لتدعيم فرق الفئات السنية بالنادي.