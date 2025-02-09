ساهم لاعب نادي النصر السنغالي ساديو ماني بإسلام أحد معارفه من الجنسية السنغالية بسبب حسن معاملته له، وانتشر مقطع متداول في أحد جوامع مدينة الرياض لإمام الجامع وهو يلقنه الشهادة داخلاً للإسلام وبجانبه اللاعب ساديو ماني.وذكر عدد من المغردين الرياضيين أن هذا الشخص وصل للسعودية منذ قرابة الأسبوع قادماً من ألمانيا مع عائلته، وطلب من ماني مساعدته ليعلن إسلامه، وهذا ماحدث في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كان له صدى كبير ووصفه البعض بأنه أجمل فيديو تتم مشاهدته، مشيدين بسلوك السنغالي ساديو ماني وحرصه على نشر قيم الإسلام، والذي يعتبر مثالاً للاعب الأجنبي المسلم الخلوق، وأنه سبق له وتصدق بأمواله لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات خارج المملكة وتطوعه بتنظيف دورات مياه المساجد، وفي الجمعيات الخيرية كتطوعه في مركز الملك سلمان للإغاثة.