وجّه أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان رسالة مؤثرة إلى النجم البرازيلي مارسيلو الذي أعلن اعتزاله كرة القدم أخيراً بعد مسيرة حافلة بالإنجازات. وقال زيدان في رسالة نشرها على حسابه الرسمي في «إنستغرام»: «مارسيلو، مبروك على مسيرتك الرائعة. سررت بالعمل معك وستظل دائماً أسطورة ريال مدريد وكرة القدم». وبدوره ردّ مارسيلو على تدوينة زيدان قائلاً: «شكراً على كل شيء يا زيدان. لقد كان من دواعي سروري العمل معك. لقد استمتعنا حقاً بكرة القدم».وأوضح موقع الـ«RT» الإلكتروني أن زيدان ومارسيلو جمعتهما علاقة مهنية قوية خلال فترة تدريب «زيزو» لريال مدريد، إذ حقق الثنائي معاً العديد من الألقاب، أبرزها ثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا (2016، 2017، 2018)، كما فاز الثنائي معاً ببطولتَي الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين.وأعلن مارسيلو اعتزاله كرة القدم الخميس الماضي بعد مسيرة استمرت 20 عاماً، قضى معظمها في ريال مدريد (2006-2022)، وأصبح أحد أعظم اللاعبين على مستوى مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي الملكي، وكرّمه ريال مدريد في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد أمس (السبت)، ونال مارسيلو تصفيقاً حاراً من جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو».