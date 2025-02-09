اجتمع الأمين العام للاتحاد العربي للهجن المهندس محمود البلوي، بوفد من الاتحاد المغربي لسباقات الهجن، ضم رئيس الاتحاد عمر البرديجي والكاتب العام للاتحاد الوالي بنك، لمناقشة التحضيرات المتعلقة بملف استضافة بطولة العرب الأولى للهجانة، المقرر إقامتها في مدينة طانطان المغربية خلال العام الجاري.واستعرض البلوي خلال الاجتماع الذي عُقد في ميدان الجنادرية للهجن بالرياض على هامش مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، قرار الجمعية العمومية 2024 بشأن استحداث بطولة العرب للهجانة، والموعد والمكان المقترح، إضافة إلى مناقشة مسابقات البطولة واستعراض ملف الاستضافة.ونوّه البلوي بتعاون الاتحاد المغربي والحكومة المغربية وسعيهم لتسخير جميع الإمكانات لنجاح البطولة، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص رئيس الاتحاد العربي الأمير فهد بن جلوي، والتزام الاتحاد بتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير، بما يضمن تجربة متميزة للمتسابقين والزوار، معرباً عن ثقته في قدرة الاتحاد المغربي على تقديم بطولة تليق بمستوى الفعاليات الرياضية العربية.