صبّ أنصار فريق ليفربول جام غضبهم على مدرب الفريق واللاعبين بعد خروجهم غير المتوقع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته بهدف دون رد أمام مضيّفه بليموث أرجايل متذيل ترتيب الدرجة الأولى، ويعتبر إقصاء ليفربول (متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز) أكبر مفاجأة حتى الآن في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.وأوضح موقع الـ«RT» عبر صفحته الإلكترونية أن مدرب ليفربول أرني سلوت، قرر إراحة العديد من نجوم الفريق في هذه المباراة، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح وكودي جاكبو والحارس أليسون بيكر، إضافة إلى ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي.وبعد إقصائه من كأس الاتحاد، سيواصل ليفربول المنافسة على ثلاث بطولات وهي كأس الرابطة الإنجليزية (وصل إلى النهائي لمواجهة نيوكاسل)، ودوري أبطال أوروبا (بلغ الدور ثمن النهائي)، إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (المتصدر).