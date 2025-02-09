اختتم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل «الكيك بوكسينغ» بطولة المملكة المفتوحة التي جرت على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بتتويج 47 لاعباً ولاعبة حصدوا الميداليات الذهبية من أصل277 مشاركاً مثلوا 27 نادياً.وشهد اليوم الختامي من البطولة إطلاق رئيس الاتحاد السعودي لملاكمة والركل «الكيك بوكسينغ» أحمد الطويان، برفقة أصغر لاعب ولاعبة في الرياض الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للعبة التي ستحدث نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، وتعد خطوة إضافية لانطلاق صناعة وطنية جديدة لرياضة «الكيك بوكسينغ» وتمكنه من تحقيق أهدافه المرتبطة برؤية المملكة 2030.وكرّم رئيس الاتحاد خلال مراسم الحفل الرعاة المشاركين في البطولة إضافة لعدد من وسائل الإعلام والأبطال الفائزين إضافة لعدد من الداعمين والمؤثرين.وشهد الحفل الختامي للبطولة مشاركة عدد من اللاعبين بعروض إضافة لجوائز قُدمت لأسر اللاعبين منها الأم المثالية التي تحصلت عليها إسراء شلبي والدة اللاعب سليمان بلعوص، كذلك 10 جوائز للجمهور عبارة عن جهاز لوحي، وهاتف محمول.وانطلقت منافسات بطولة المملكة المفتوحة بقياسات الوزن والتسجيل، فيما بدأت المنافسات على مدار يومَي الخميس والجمعة وسط حضور جماهيري كبير.وحرص الاتحاد السعودي للعبة من خلال البطولة على تنظيم فعاليات ترفيهية للحضور وسط مشاركة نحو 3000 زائر لمنطقة «ألفان زون» وتناول المأكولات والمشروبات إضافة لممارسة عدد من الألعاب الترفيهية على مدار 8 ساعات يومياً.