توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد العنزي، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري الفائزين في بطولة التايكوندو للطلاب التي نظمها الاتحاد ضمن موسمه الـ١٥، واستضافتها جامعة الملك فهد ‪على مدار ٣ أيام بمشاركة ١٠٤ طلاب مثلوا ٢٢ جامعة وكلية.وحققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول، وثانياً جامعة الملك سعود، وثالثاً جامعة أم القرى.كما تم خلال حفل الختام تكريم الجامعات والحكام.ونظم الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، باستضافة جامعة حائل، بطولة ذوات الإعاقة لألعاب القوى وكرة الهدف، حيث نالت جامعة الملك عبدالعزيز لقب بطولة ألعاب القوى بحصولها على المركز الأول في الترتيب العام بتحقيق ١١ ميدالية (٥ ذهبية، ٤ فضية، ٢ برونزية) بمجموع ١٣٤ نقطة، وثانياً جامعة الملك سعود بـ١٦ ميدالية (٦ ذهبية، ٤ فضية، ٦ برونزية) بمجموع ١٣٠ نقطة، وثالثاً جامعة حائل بـ ٨ ميداليات (٢ ذهبية، ٤ فضية - ٢ برونزية) بمجموع ٦٤ نقطة.وتوجت جامعة الملك سعود بالمركز الأول، بينما حصلت جامعة الملك خالد على المركز الثاني، وجامعة الملك عبدالعزيز على المركز الثالث في بطولة كرة الهدف.وتوجت مديرة البطولة الدكتورة نوف بنت محمد الحماد الجامعات الفائزة، وكرمت لجنة الحكام والجامعة المستضيفة، مشيدةً بالمستوى الذي قدمته الجامعات والجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في دعم وتمكين الطالبات ذوات الإعاقة.وأكدت أن البطولة، التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، تجسد رؤية الاتحاد في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية ودمجهم في المجتمع الرياضي.