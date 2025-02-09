حصد المنتخب السعودي للدراجات البارالمبية ميداليتين «ذهبية - فضية» في بداية مشواره في بطولة آسيا للطريق 2025، التي تستضيفها مملكة تايلند، خلال الفترة من 7-16 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 30 منتخبًا آسيويًا.وانتزع الأخضر الذهب الآسيوي عن طريق البطل محمد المري في سباق فردي ضد الساعة لمسافة 53.5 كيلومتر، بعد تحقيقه زمن 1:40:51 ساعة، فيما حقق الماليزي محمد حافظي الميدالية الفضية بزمن 1:40:56 ساعة، والبرونزيّة من نصيب الأوزبكي خايتماخامدوف بزمن 1:41:04 ساعة.وجاء بفضية الأخضر الدراج فهد الدوسري بعد تحقيقه زمن 43:10.409 دقيقة في سباق فردي ضد الساعة لمسافة 20.56 كيلومتر، وجاء بذهبية السباق الأوزبكي اتكودجي عزيز بزمن 39:26.967 دقيقة، والبرونزيّة لزميله داداخونوف جبور بزمن 52:30.681 دقيقة.يذكر أن 13 لاعبًا من 3 فئات يمثلون المنتخب السعودي في المحفل القاري هم: «بارالمبية» فهد الدوسري، محمد المري، عدي الشراري، محمد الكعبي، عباس الهاشم، فواز الفويز، عبدالله المعلوي، «لاعب دليل مبصر» عبدالله الشمري، وفئة «شباب» حسين آل صفر، طه الخليفة، ثامر اليامي، «كبار» عزام العبدالمنعم، الحر الخليف.