يتساءل الكثير من محبي المشاهير الرياضيين، خصوصا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، عن الشخصيات التي ترافق هذا الثنائي في كل تحركاتهما وحتى داخل الملعب، ففي كل مرة يخطو فيها ليونيل ميسي على أرض الملعب مع إنتر ميامي، يمكنك أن ترى رجلا مفتول العضلات يمشي ذهابا وإيابا بالقرب من خط التماس، يراقب كل حركات «ليو» ومستعد للانقضاض في أي لحظة، إذ كشف تقرير بثه موقع الـ«RT» الإلكتروني أن الحارس الشخصي لميسي هو ياسين تشويكو، المكلف بالحفاظ على سلامة الفائز بكأس العالم من المتطفلين في الملعب، والمشجعين المتحمسين، والتهديدات المحتملة، إذ يخطف تشويكو الأنظار منذ انتقال ميسي إلى إنتر ميامي عام 2023، ولا يقتصر عمله على تأمين الملاعب، بل يمتد إلى خارجها لحماية عائلته أيضا، وضمان عدم تعرضهم لأي خطر. ويتقاضى تشويكو راتبا ضخما يصل إلى ملايين الدولارات سنويا، مقابل حماية أسطورة كرة القدم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات.يذكر أن تشويكو هو جندي سابق في البحرية الأمريكية يتمتع بخبرة كبيرة في فنون رياضات الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والملاكمة وفنون القتال المختلط.وسبق لتشويكو أن شارك في العديد من نزالات فنون القتال المختلط قبل أن يختاره الإنجليزي ديفيد بيكهام، المالك الشريك لإنتر ميامي، بعناية، من أجل مهمة توفير الحماية الشخصية لميسي. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ميرور»، يكسب تشويكو نحو 250 ألف دولار شهريا، أي ما يعادل راتبا سنويا قدره 3 ملايين دولار.ولا يكتفي تشويكو بمتابعة ميسي عن كثب، بل يقود أيضا فريقا أمنيا مكونا من 50 شخصا مكلفين بحماية اللاعب وعائلته، وإضافة إلى دوره الأمني، فإن تفاصيله الأمنية واحدة من أكثر التفاصيل شمولا في كرة القدم.وينشر تشويكو على حسابه مقاطع فيديو تظهر تدريباته الشاقة، والتي تهدف إلى الحفاظ على لياقته البدنية العالية.كما جذب الجندي السابق الكثير من الاهتمام التجاري، ففي العام الماضي، عرضت «My.Club»، وهي منصة محتوى عبر الإنترنت، على تشويكو 49 ألف دولار ليصبح سفيرا لفنون الدفاع عن النفس، وتضمنت الصفقة مشاركة تشويكو مهاراته القتالية وروتين اللياقة البدنية، وتسليط الضوء على علامته التجارية الشخصية المتنامية.