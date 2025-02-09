يسعى فريق برشلونة للاستفادة من تعثر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عقب تعادلهما بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتقليص الفارق إلى نقطتين، إذ يتصدر الريال الليقا برصيد 50 نقطة مقابل 49 نقطة لأتلتيكو، فيما يملك برشلونة 45 نقطة، وبمقدوره تقليص الفارق في حال فوزه على مضيفه إشبيلية اليوم (الأحد).يذكر أن أتلتيكو مدريد تقدم بهدف في مباراته أمام الريال عن طريق الأرجنتيني الفاريز، من ركلة جزاء في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل ريال مدريد عن طريق مبابي في الدقيقة 49 بعدما قابل المهاجم الفرنسي كرة مرتدة من دفاع أتلتيكو بتسديدة متقنة داخل الشباك.