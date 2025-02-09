يزور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ العاصمة السعودية (الرياض)، في زيارة رسمية هي الرابعة له منذ انتخابه رئيسًا للجنة عام 2013م، في إشارة إلى أن «السعودية» تتحضر لاستضافة حدث عالمي جديد «دورة ألعاب أولمبية» عقب فوزها باستضافة مونديال 2034 بتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 140 دولة، وثقة المجتمع الدولي الكبيرة انعكست بالتأييد الكامل لاستضافة «السعودية» لمونديال 2034. ‏وتأتي زيارة الدكتور باخ تأكيدًا على متانة العلاقة التي تجمع الأولمبية الدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في ظل رؤية السعودية 2030 التي جعلت المملكة موطنًا دائمًا للرياضات العالمية، باحتضان العديد من الدورات الرياضية الكبرى كان آخرها الشراكة التي أُعلنت العام الماضي لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية للمرة الأولى تاريخيا في المملكة.يذكر أن «باخ» زار السعودية في1 أبريل 2014 واطلع على الخطة الإستراتيجية لمشاركة السعوديات في الدورات الأولمبية، وفي 16 نوفمبر 2016، أيد «باخ» الخطط التطويرية التي اتخذتها السعودية لمشاركة المرأة في البطولات الرياضية الدولية والاقليمية، وفي زيارته الثالثة 9 ديسمبر 2023 التقى «باخ» ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وحضر دورة الألعاب السعودية 2023، ودعم ملف دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية الرياض 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029، ودورة الألعاب الآسيوية الرياض 2034.