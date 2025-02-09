استعاد الاتحاد صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مستفيداً من تعثر منافسه الهلال الذي تعادل مع مضيّفه ضمك بهدفين لكل منهما، ليتراجع الهلال للمركز الثاني، فيما انتصر الاتفاق على مضيّفه الأخدود بهدفين دون مقابل، وتفوق الخلود على ضيفه الرياض بنتيجة 3/‏ 2 في ختام لقاءات الجولة الـ19 من دوري المحترفين.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وفي واحد من أجمل لقاءات الجولة، خرج ضمك بنقطة ثمينة أمام ضيفه الهلال بعد أن تعادلا بنتيجة 2/‏ 2، وشهد اللقاء تقدم الهلال أولاً عن طريق ماركوس ليوناردو (د:32)، ومن ثم أدرك حبيب ديالو التعادل لضمك (د:50)، وبعد تسع دقائق أضاع روبن نيفيز ركلة جزاء تصدى لها الحارس فلوريون نيتا (د:59)، ليعود حبيب ديالو مجدداً لهز شباك الهلال محرزاً الهدف الثاني لضمك (د:73)، وبعد مجهود فردي رائع استطاع سافيتش تسجيل هدف التعادل للهلال (د:77)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الثاني ويتراجع للمركز الثاني خلف المتصدر الاتحاد بفارق نقطتين، فيما حقق ضمك التعادل الخامس ووصل للنقطة الـ23 في المركز الـ11.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، انتصر الخلود على ضيفه الرياض بعد «ريمونتادا» مثيرة، إذ أنهى الرياض الشوط الأول متقدماً بهدف إبراهيم بايش في الدقيقة الأولى، وفي الشوط الثاني أحرز الخلود ثلاثة أهداف عن طريق ميزياني ماوليدا (د:55) هومام الهمامي (د:57 و77)، ومن ثم قلّص الرياض النتيجة بإحرازه الهدف الثاني عن طريق محمد كوناتي (د:88)، لينتهي اللقاء بفوز الخلود بنتيجة 3/‏ 2.وبهذه النتيجة يحقق الخلود فوزه السادس ويصل للنقطة الـ22 في المركز الـ12، فيما تلقى الرياض الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السابع.وعلى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، تفوق الاتفاق على مضيّفه الأخدود بهدفين دون مقابل، عن طريق جورجينيو فينالدوم (د:7) وكارل ايكامبي (د:73)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه السابع ويصل للنقطة الـ25 في المركز التاسع، فيما تلقى الأخدود الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ15.